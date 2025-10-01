◆交流戦・ソフトバンク2軍―韓国・NC（1日、タマスタ筑後）ソフトバンクのロベルト・オスナ投手が1軍合流前の最終調整を行い、1回を2三振無失点に抑えた。先発マウンドに上がり、先頭打者を三ゴロ。続く2人の打者から空振り三振を奪って降板した。オスナは「1軍に戻るための準備ができた。感じも良かった」とうなずいた。ポストシーズンに照準を合わせており、倉野信次投手コーチも「いい状態で戻ってきたとしたら、層は