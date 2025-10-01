うその不動産売買の話を持ちかけ、知人から約4000万円をだましとった疑いで会社役員の男が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは熊本市南区田迎の自称会社役員、中西俊朗容疑者（67）です。警察によりますと中西容疑者は2023年1月から2月にかけて、知人で東京に住む会社役員の80歳男性に対し「土地と建物を買って高く売ろう。購入費用を出してくれないか」などとうその話をもちかけ、現金約4000万円を振り込ませた疑いが