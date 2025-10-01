武雄競輪場のF1「日本名輪会C佐々木昭彦杯」が2日、開幕する。1日は前検が行われた。初日の12R特選に出走する坂本健太郎（45＝福岡）は7月の別府初日に落車し、右鎖骨を骨折した。競輪選手に鎖骨骨折はつきものだが、意外にも坂本には初めての経験。「自分では無敵だと思っていたんですけど…」と苦笑いした。負傷後は3日ほど入院し、練習を再開したのは9月になってから。前節の青森は、やはりというか、思うような走り