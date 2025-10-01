◇セ・リーグ中日―巨人（2025年10月1日東京D）2年目でプロ初登板初先発となった中日・草加勝投手は5失点で無念の降板。プロ初黒星を喫した。亜大出身で23年ドラフト1位右腕。初回、先頭に丸に二塁打を許すと、2四死球で2死満塁のピンチを迎えた。ここから中山、浦田、山瀬と3者連続で適時打を浴びて5失点。2、3回は無失点だったが、4回1死一、三塁とした場面で降板し「チャンスをいただいたにもかかわらず、情けな