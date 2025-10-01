きょうから10月がスタート。多くの企業で2026年春に入社予定の学生への内定式が開催されました。家電量販大手・ノジマの内定式には、グループ会社も含め約900人が参加。式典で野島社長や先輩社員などから温かいメッセージを贈られた内定者は、「学生から社会人となると、自覚や責任が芽生えた。私自身、今まで家族以外の方々、関わりのある方々にとても支えられて生きてきたので、次は支える側として、家族もそうですし社員の方々