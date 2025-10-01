日本テレビ系報道番組「newsevery.」（月〜金曜午後3時50分）は1日の放送で、自民党総裁選（4日投開票）の終盤の情勢を分析した。番組では、日テレが29日から30日に全国の自民党員・党友1210人に行った電話調査の結果を紹介。高市早苗・前経済安全保障担当相が35％（前回＋1ポイント）で支持トップとなり、小泉進次郎農相（44）が28％（±0）で2番手、林芳正官房長官（64）が23％（＋6）で猛追しているとの状況を伝えた。小林鷹