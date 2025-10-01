◆パ・リーグオリックス―西武（１日・京セラＤ）西武の３年目外野手・古川雄大がプロ初安打をマークした。「９番・右翼」でプロ３度目の先発出場。３点を追う５回、カウント０―１から外角の変化球にタイミングを合わせた打球は、一、二塁間を抜けた。１軍戦３試合目、７打席目で、うれしい初安打となった。古川は佐伯鶴城から２２年ドラフト２位で西武に入団。３年目の今季、ファームでは７０試合に出場して２０１打数５