½÷Í¥¡¦Ë§º¬µþ»Ò¡¢£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¡¦¹â¶¶³¤¿Í¤¬£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡Ö·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡×¡Êºä²¼Íº°ìÏº´ÆÆÄ¡¢£±£±·î£±£´Æü¸ø³«¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¿´¤ÈÂÎ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤Þ¤Þ£±£µÇ¯¤ÎºÐ·î¤ò²á¤´¤¹ÃË½÷¡ÊË§º¬¡¢¹â¶¶¡Ë¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£¹â¶¶¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÆñÌò¤ò±é¤¸¤¿ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ÎºîÉÊ¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£À¸È¾²Ä¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤éÄË¤¤ÌÜ¤ËÁø¤¦