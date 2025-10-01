女優の木村文乃が１日、都内で「第３８回日本メガネベストドレッサー賞２０２５」授賞式に出席した。木村は芸能界部門で同賞を獲得。副賞には様々なフレームが贈られた。１つ１つ試しかけすると、場内からは温かい拍手が送られた。木村は視力低下に伴い、中学１年時からメガネを着用し始めた。今でも「相棒のように身近な」、「生活に欠かせない」存在で、自宅の引き出しには自らの持っている複数のメガネを並べる。お気に入