福岡県うきは市で、男性をひき逃げした疑いで33歳の女が逮捕されました。男性は、頭の骨を折るなどの重傷です。 ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、大分県日田市のアルバイト、高瀬梨佳子容疑者（33）です。警察によりますと、高瀬容疑者は9月30日午前3時半前、福岡県うきは市吉井町新治の国道で、23歳の男性を乗用車ではねたにもかかわらず、そのまま逃げた疑いです。男性は、頭や腰の骨を折るなどの重傷です。「路上で寝込