日本郵便の不適切な点呼の問題です。福岡・佐賀の2か所を含む全国111の郵便局に、軽ライトバンの使用停止処分が通知されました。日本郵便をめぐっては、乗務前の配達員が酒を飲んだ状態かどうかなどを確認する点呼を適切に行っていなかった問題で、国土交通省がことし6月、トラックなどの運送事業許可を取り消しました。さらに国土交通省は10月1日、全国111の郵便局に軽ライトバン188台の使用を停止する行政処分を通知したというこ