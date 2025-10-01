高松東警察署 高松市の空き家の駐車場で段ボールを焼いたとして、市内の無職の男（73）が廃棄物処理法違反の疑いで1日、現行犯逮捕されました。 警察によりますと、男は1日午後4時55分ごろ、自宅の近くにある高松市元山町の空き家の駐車場で段ボールを焼いた疑いです。 近所の住民が「白い煙が出ている」と110番通報し、現場に駆け付けた警察官が現行犯逮捕しました。 警察の調べに対して男は「ごみを焼