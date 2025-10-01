テレビ信州が子供たちを応援するプロジェクト「マイチャン。スマイルアクション」。ニュースでもこの時間は信州の子供に関わる話題をお伝えします。長野市の小学校では県が全国トップレベルの生産量を誇る白菜とキノコについて学ぶ食育授業が行われました。「しいたけ駒打ち体験」子どもたちが体験したのはシイタケの駒打ち。原木となるクヌギに打ち込んでいるのはキノコの胞子がついた種駒です。長野市の緑ヶ丘小学校で行わ