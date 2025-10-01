秋田朝日放送 １日秋田市の太平川の河川改修工事現場で不発弾のようなものが見つかりました。付近は立ち入りが規制され周辺の住民が避難しています。 警察や秋田県によりますと、秋田市楢山（ならやま）の太平川河川改修工事現場で午後２時半前に不発弾のようなものがあるのを工事中の作業員が見つけ警察に通報しました。警察などは見つかった周辺を規制し、住民を近くのコミュニティセンターに避難させています。