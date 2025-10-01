ボートレース多摩川の「G1ウェイキーカップ開設71周年記念」は予選の3日間を終えた。3日目終了時点で得点率5.75、21位タイのボーダー下から、逆転での準優入りを狙うのが小池修平（30＝大阪）だ。3日目まで4戦して2、6、2、3着と1着はない小池。準優進出へ正念場を迎えている。それでも相棒41号機は、「出足はまあまあしっかりしている。伸びも普通は十分あると思う。好みの感じにはなってるかな」と納得の域に到達している