NHKがきょうから始めた新たなインターネット配信サービスで、主にグーグルのメール利用者のアカウント登録ができない状態が続いていて、NHKは番組などで謝罪しました。NHKでは、きょうから番組の同時配信などのインターネット配信業務が放送法に定める必須業務となりました。それに伴い、NHKでは新たな配信サービス「NHK ONE」を始めましたが、NHKによりますと、その利用の際に求められるアカウント登録で主にグーグルのメー