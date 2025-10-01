投開票日まであと3日となった自民党の総裁選挙では、野党との連携のあり方が焦点のひとつとなっています。「news every.」の鈴江奈々キャスターは1日、日本維新の会の藤田文武共同代表を直撃し、「連立の可能性」を聞きました。■総裁選候補者らと対談手応えは――自身のユーチューブチャンネルを作りましたよね？日本維新の会藤田共同代表「最近やっとやれやれと言われて、決断して作りました」――あまり気が進まなかったん