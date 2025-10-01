札幌地検は1日、北海道千歳市の国道で2023年、トレーラーを運転中に居眠りして衝突事故を起こし、2人を死亡、5人を負傷させたとして、過失運転致死傷罪で苫小牧市の無職大野和也容疑者（47）を起訴したと発表した。9月29日付。