群馬県の観光名所「八ッ場ダム」で目撃されたのは、お尻をポリポリし、まるで“いい景色だなぁ”と眺めるようなしぐさを見せるサルの姿。しかも、1匹や2匹ではなく、集団になって現れたのです。これには八ッ場ダム・管理支所長も「こんなに多いサルは初めて。20〜30匹はいたと思う」と話します。八ッ場ダム管理支所が「立入禁止区域に侵入した不届き者を発見！」とXに公開した、敷地内で縦横無尽に歩き回るサルの集団。器用に細い