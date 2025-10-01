大分県臼杵市野田で、9月、木造2階建ての母屋と隣接する住宅を全焼した火事で、1日、焼け跡から見つかった遺体はこの家に住む大津英太郎さん（48）と判明しました。 この火事は9月27日午後3時半過ぎ、臼杵市野田の大津留美子（76）さんの家から出火したもので、木造2階建ての住宅1棟が全焼したほか、隣接する建物も焼失しました。 28日午前、焼け跡から１人の遺体が見つかり、警察は火事の後、連絡が取れなくなっている栄太郎さ