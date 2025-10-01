教員グループによる盗撮画像共有事件で6人目の逮捕者。自ら「盗撮行為を行った」と供述していることが分かりました。 【写真を見る】“盗撮画像共有”の教員グループ6人目を逮捕 東京都豊島区の34歳小学校教諭 容疑認め｢盗撮行為を行った｣と供述 逮捕されたのは、東京都豊島区立池袋第三小学校の教諭・澤田大樹容疑者34歳です。警察によりますと、澤田容疑者は女子児童の裸を写したポルノ画像などを所持した疑いがも