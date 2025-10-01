サガン鳥栖は1日、福岡大のFW合戸晴矢(21)が2027シーズンから新加入することが内定したと発表した。合戸は福岡大で10番を背負う3年生。クラブは公式サイトで「スピードを活かしたドリブル突破とシュート力が持ち味。高い得点能力に加え、攻守において献身的にハードワークできる選手」とプレースタイルを紹介している。本人は加入内定にあたり、「ピッチに立てる日を目指し、日々の練習から謙虚に、そして貪欲に取り組み、サ