奈良クラブは1日、ホームで11月8日に行われるJ3第35節・ヴァンラーレ八戸戦で「大和ハウスグループ70周年記念ユニフォーム」を着用すると発表した。クラブは地域共創パートナーである大和ハウス工業をマッチデーパートナーとして、同試合で「DAIWA HOUSE GROUP DAY 2025」を開催。この日限定でピンクの記念ユニフォームを着用する。公式サイトによると、ユニフォームのテーマは「吉野杉と吉野桜」。クラブは「吉野中央木材様