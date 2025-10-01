ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ï1Æü¡¢¼¯²°ÂÎ°éÂç¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMFµÈÀî·É¿Ê(22)¤ÎÍèµ¨¿·²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎµÈÀî¤Ï¡¢¼¼ÍöÂçÂôFC¤«¤éJFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡ÅçU-15¡¦U-18¤ò·Ð¤Æ¼¯²°ÂÎ°éÂç¤Ø¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Öº¸Íø¤­¤ò³è¤«¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¿ä¿ÊÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¹¶·âÌÌ¤ÇÁê¼ê¼éÈ÷¤òÀÚ¤êÊø¤¹ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼éÈ÷ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÂÐ¿ÍÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÈÇ´¤ê¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¡¢´ÊÃ±¤ËÆÍÇË¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥­¥Ã¥¯ÀºÅÙ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç