グラビアアイドルやタレントとして活動する相沢菜々子が自身のXにアップした“寝そべり脚長ショット”に驚きの声があがっている。福岡県出身の相沢は、2017年11月、日本スイムスーツ協会のキャンペーンガールとしてデビュー。2018年からレースクイーンとして活動を始め、2023年にレースクイーンを卒業し、2024年7月に初の写真集『N』を発売した。スポーツ紙記者が言う。「相沢さんは身長173cmの高身長と9頭身に加え、クラシ