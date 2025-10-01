1日朝、佐渡市で倉庫を焼く火事がありました。近くの住民は、カミナリが落ちたような音を聞いたと話しています。 火事があったのは、佐渡市泉にある建設会社の2階建て倉庫です。1日朝、近隣住民から「倉庫の2階から黒煙が広がっている」と通報がありました。火は3時間後に消し止められましたが、建物と中にあった建築資材などが燃えました。この火事によるケガ人はいません。 近くに住む住人は火事があった時間、カミナリが