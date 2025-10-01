○ナ・デックス [東証Ｓ] 発行済み株式数の2.8％にあたる26万2700株の自社株を消却する。消却予定日は11月21日。 ○西松屋チェ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.48％にあたる28万6000株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は10月3日から10月24日まで。 ［2025年10月1日］ 株探ニュース