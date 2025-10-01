プロ野球の東京ヤクルトスワローズ・高橋奎二投手（28）の妻でタレントの板野友美（34）が1日、自身のインスタグラムを更新。長女（3）との「#夏の思い出」を公開した。【写真】「ほんとそっくりでかわいい」板野友美＆3歳長女の“夏の思い出”ショット投稿では、花火を見上げる長女と、それを優しく見守る板野の姿などを収めた14枚の写真を披露。甚平姿で夜空を眺める長女に寄り添う板野は、母としての穏やかな表情を見せてい