ブラック職場の現実に直面し、ついに「辞めたい」と思ってしまい…【漫画】本編を読むライブドアブログやInstagram(@yuppe2)でエッセイ漫画を執筆する漫画家のゆっぺさん。電子書籍が発売された「無能クズ上司への逆襲 32歳シンママはブラック職場から逃げ出したい」は、ゆっぺさんが実際に体験したブラック職場での出来事を描いた作品だ。本作の主人公ゆきは、1人娘を持つシングルマザー。以前の職場の上司・折川から「給料は1.3