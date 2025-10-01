大分県宇佐市など3つの市で整備を進める広域ごみ処理施設の運営事業者の選定方法を巡って、市長同士の意見が対立する中、先ほどから再協議が始まりました。 【写真を見る】広域ごみ処理施設の運営事業者選定めぐり3市長が再協議宇佐・高田で意見対立大分 宇佐・高田・国東広域ごみ処理施設は3市が共同で宇佐市に整備を進めています。 12月1日の供用開始に向け、運営事業者の選定方法について協議を重ねていますが、実績のあ