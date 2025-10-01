日本古代史上の大事件として知られる「大化の改新」。その発端となった645年の乙巳の変では、古代豪族・蘇我氏の本宗家が滅亡した。中大兄皇子と中臣鎌足らの手によって討たれたのは、蘇我蝦夷・入鹿父子である。彼らの墳墓については古来さまざまな説が唱えられてきたが、近年注目されているのが、奈良県明日香村にある「菖蒲池古墳（しょうぶいけこふん）」だ。今回は、この菖蒲池古墳をめぐる謎について紹介していこう。菖蒲池