大分県内でインフルエンザの患者が一部の地域で急増し、早くも流行入りの目安を超えました。県は局所的な流行かどうか見極めたいとしています。 【写真を見る】インフルエンザ患者増加流行期入りの目安を早くも超える県「局所的な流行か見極めたい」大分 県によりますと、9月28日までの1週間に報告されたインフルエンザの患者数は前の週から3倍以上に増え、1医療機関当たり1.52人でした。 昨シーズンより1か月ほど早