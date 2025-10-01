シンガーソングライターの十明が、セカンドデジタルEP「1R+1」（読み：ワンルームプラスワン）を10月15日（水）にリリースすることが決定した。昨年末にリリースしたフルアルバム『変身のレシピ』を経てセカンドフェーズの幕開けとしてリリースされる今作のコンセプトは、一人暮らしの女の子のワンルームを舞台に描かれるラブソング集。今年に入って立て続けに配信リリースした「月並」、「クズ男撃退サークル」に加え、春に行われ