宮川愛李が、約4年半ぶりとなるニューアルバムを今冬から来春にかけて2作リリースすることが決定した。第1弾として、2025年12月3日(水)にミニアルバム『愛恋路(よみ：あいれんじ)』をリリースする。2024年3月にリリースしたDigital Single「弱虫」以降、セルフプロデュースという形で楽曲をリリースし続けている宮川愛李。セルフプロデュース楽曲を収録したアルバム制作は今回が初めてで、これまでの音楽活動を振り返る良いきっか