実写映画『秒速5センチメートル』より、主演・松村北斗、ヒロイン・高畑充希、監督・奥山由之、原作・新海誠のコメント入りのスペシャルメイキングムービーが解禁された。【動画】山崎まさよしの劇中歌＆米津玄師の主題歌にのせ――『秒速5センチメートル』スペシャルメイキングムービー本作は、日本を代表するアニメーション監督・新海誠の劇場用アニメーション『秒速5センチメートル』を原作とした実写映画。新海誠の初実写