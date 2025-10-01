日本サッカー協会の審判委員会は１日、都内でメディア向けのレフェリーブリーフィングを開催した。扇谷健司委員長、佐藤隆治審判マネジャーが出席し、実際にＪリーグで起きた事象７例を紹介した。＊＊＊Ｊ２第２９節「札幌―いわき」において、前半３６分に札幌ＭＦ荒野拓馬、後半５分に札幌ＦＷマリオセルジオが退場した２つの事象について、審判委員会はどちらも主審の判定を支持する見解を示した。一発退場となっ