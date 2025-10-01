◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―ヤクルト（１日・横浜）ＤｅＮＡのトレバー・バウアー投手が３回４安打４失点で降板。ポストシーズンでの登板に黄信号がともる結果となった。初回は３者凡退で切り抜けたが、佐野の先制打、筒香の日米通算２５０号となる２０号２ランで３点を先制した直後の２回、先頭の村上に右前打、オスナに中前打、中村悠に四球を献上していきなり無死満塁のピンチを背負った。その後は西村を空振り三振も