日本サッカー協会の審判委員会は１日、都内でメディア向けのレフェリーブリーフィングを開催した。扇谷健司委員長、佐藤隆治審判マネジャーが出席し、実際にＪリーグで起きた事象７例を紹介した。＊＊＊９月７日のルヴァン杯準々決勝第２戦「神戸―横浜ＦＣ」における前半２６分の神戸ＤＦトゥーレルの退場シーンについて、審判委員会は主審の判定を支持する見解を示した。トゥーレルのスライディングタックルが相手