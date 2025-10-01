メ～テレ（名古屋テレビ） カンボジアに拠点を置く特殊詐欺事件で、複数の容疑者が組織からの報復を恐れて供述を拒んでいることがわかりました。 この事件では、8月にカンボジアから移送された19歳から52歳の男女29人が逮捕されていて、29人は1日、組織犯罪処罰法違反の疑いで再逮捕されました。 警察によりますと、29人は今年5月、愛知県知多市の会社員の男性(48)に警察官などをかたる電話をかけ、現金計500万円を