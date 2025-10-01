A子さんの夫は、普段はとても愛妻家。でも、友人の前ではなぜか亭主関白を気取り、A子さんを家政婦扱いするのだとか。男の見栄だと大目に見ていたものの、ついに夫の“ある発言”で堪忍袋の緒が切れて！？ 普段は「いい夫」なのに……？ うちの夫はいい人です。家事も積極的に頑張ってくれますし、休みの日はよくデートに連れて行ってくれ、重い荷物も持ってくれます。 自分で言うのもなんですが、私のことが大好きで