俳優ジョシュ・ハートネットが、乗っていたＳＵＶ車がカナダのセントジョンズで警察車両に衝突され、病院に搬送されていたことが分かった。９月２５日の午前１時頃、ネットフリックスの新作の撮影現場からの帰宅中であったジョシュが、交差点で王立ニューファンドランド警察の車両との交通事故に巻き込まれていたことが２９日になって明らかになったとＣＢＣニュースが伝えた。 【写真】まさしく美男美女！妻