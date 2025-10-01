女優の浜辺美波(25)が1日、自身のインスタグラムを更新。巫女姿や〝父娘〟２ショットを公開した。 【写真】巫女姿がハマってます！ 「ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』第1話がいよいよ今夜放送です」と投稿。「第1話からパワフルで、エンドロールまでずっとわくわくしながら観てしまう作品です毎週の放送が楽しみになる作品です」と紹介した。 続けて「3枚目はお父様を演