9月30日、田原俊彦の全国ツアー『TOSHIHIKO TAHARA DOUBLE “T” TOUR 2025 Dance with KING of IDOL 踊るパワースポット！』の東京公演が、東京国際フォーラム ホールAで開催された。2021年の『還暦記念ライブ』以来4年ぶりとなる同会場での凱旋ステージとなり、約5000枚のチケットは完売。64歳となった田原がフルバンドとダンサーを従えて、「哀愁でいと」「原宿キッス」「抱きしめてTONIGHT」など往年のヒット曲から最新曲ま