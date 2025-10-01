福岡市で大胆な犯行の一部始終をカメラが捉えました。倉庫に現れたキャップをかぶった男。ライトを片手にうろうろと辺りを物色すると、お目当てのものが見つかったのか、いくつかの商品をトートバッグに入れていきます。そして、そのまま倉庫から出ると、パトロール中の警察官に呼び止められ、建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されました。この時、警察官は倉庫前で不審な動きをする男を見つけ、出てくるのを待っていたといいます。逮