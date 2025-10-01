アラブ首長国連邦（UAE）のドバイから、大阪府内の80代女性に警察官らを装ったうその電話をかけ、現金約2700万円をだまし取ったとして、兵庫県警と北海道警は1日までに、詐欺容疑で自称ドバイ在住のトレーダー門垣直人容疑者（48）ら3人を逮捕した。現地を拠点とする特殊詐欺グループのメンバーで、門垣容疑者が指示役だったとみて、組織実態を調べる。3人の逮捕容疑は氏名不詳者と共謀し1〜2月、堺市の女性への電話で警察官