JR高山線の踏切でトラックと衝突した特急「ひだ」14号＝1日午後5時58分、岐阜県各務原市1日午後4時40分ごろ、岐阜県各務原市のJR高山線の踏切で、富山発名古屋行きの特急「ひだ」14号（8両編成）とトラックが衝突した。岐阜県警によると、男女20人がガラス片で切り傷を負うなどしたが、いずれも軽傷。うち4人が病院に搬送された。トラックを運転していた女性にけがはなかった。県警やJR東海によると、特急の側面のガラスが損傷