電気事業連合会は１日、将来的に電力を安定供給するには２０４０年代に原子力発電所５基分の建て替えが必要になるとの見解を示した。電力を大量に使うデータセンターの需要拡大や脱炭素化の進展に対応するため、政府に中長期的な原子力政策の方針を示すよう求めた。電事連の安藤康志副会長が、経済産業省の有識者会議で原発を巡る現状と見通しを説明した。運転開始後６０年での廃止決定を前提にすると、４０年度までに４基、そ