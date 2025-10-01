長野県職員の男が、17歳の少女のわいせつな写真を撮った疑いで逮捕されました。長野県職員の坂中勇磨容疑者（25）は2024年、車の中や公園で当時17歳だった少女にわいせつな行為をさせているのをスマートフォンで撮影した疑いが持たれています。別の事件で押収された坂中容疑者のスマホから、今回被害にあった少女の動画が見つかったことから事件が発覚しました。坂中容疑者は警視庁の調べに対し、黙秘しているということです。坂中