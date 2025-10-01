レブロンが、4種の質感をミックスした人気アイシャドウ『レブロン ダズル アイシャドウ クアッド』の新色「シマー キャビア」と「ベリー プラム」を2025年10月16日（木）に発売する。■新色が登場同商品は、マット・サテン・パール・グリッターの異なる質感を組み合わせたアイシャドウパレット。新登場の「シマー キャビア（012）」はカーキブラウンで知的かつ洗練されたこなれ感を演出。「ベリー プラム（014）」は透明感と華やか