10月に入り、様々な商品やサービスの値札も装いを変え本格的な値上げの秋に突入しています。3,000品目以上の飲料や食料品のほか、生活の足となる路線バスの運賃も値上げされています。秋田市では市民から不安の声が聞かれました。秋田市に本社がある秋田中央交通は1日から初乗運賃を40円引き上げ、210円にしました。空港リムジンバスの運賃は950円から1200円に、1日乗り放題乗車券も200円値上がりしています。65歳以上が1回1